Carnaval contará com esquema especial de transporte nos circuitos

Faltando poucos dias para o Carnaval, os foliões ganharam um motivo para aproveitar a festa de forma tranquila com a divulgação do esquema especial de transporte público para o período.

Na operação preparado pela Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob), 400 linhas irão atuar com frota total de 2,6 mil veículos divididos em três faixas de horário.

No período com menos usuários, das 5h às 13h, a frota das linhas atuará com 50% dos coletivos, de 13h01 às 21h a frota vai operar com 60% dos carros. Já no horário de maior pico, das 21h às 5h do dia seguinte, a cerca de 70% da frota para atender aos foliões.

De acordo com secretário de Mobilidade Urbana, Fábio Mota, o esquema especial de transporte para o carnaval, é de grande importância para os todos os foliões que irão curtir a festa.

“Em 2017, cerca de 7 milhões de pessoas foram transportadas nos coletivos e também nas demais modalidades de transporte. A nossa expectativa é que nesse ano, mais usuários sejam atendidos pelo esquema” diz o secretário.

Ônibus 24 horas

Visando garantir a tranquilidade dos foliões, cerca de 140 linhas seguirão uma operação especial de 24 horas. Segundo a Semob, um dos objetivos seria garantir a oferta de transporte principalmente na madrugada, durante todos os dias de operação.

Para os foliões que pretendem economizar com o transporte, a linha Lapa/Calabar “Transfer” contará com 36 veículos que atuarão 24 horas. O serviço que será totalmente gratuito, estará disponível a partir do dia 8 de fevereiro até as 10h da Quarta-feira de Cinzas.

Os coletivos iniciam o roteiro no subsolo da Estação da Lapa e seguem até o Calabar. A linha será a única que deve circular na avenida Centenário durante a folia.

Um outro reforço para a festa serão os micro-ônibus do Subsistema de Transporte Coletivo Complementar (STEC). Cerca de 300 veículos distribuídos em 40 linhas estarão operando 24 horas.

Os coletivos atenderão aos trechos do Vale do Canela, avenida Garibaldi e Praça Cayrú, com roteiros para Paripe, Ceasa, São Cristóvão, Periperi, Cajazeiras, Itapuã e Brasilgás. O Elevador Lacerda funcionará de forma gratuita, a partir da 6h do dia 8 até ao meio-dia do dia 14 de fevereiro.

Mototáxi

Uma das novidades para o Carnaval de 2018, será a oferta de Mototaxistas regulamentados. Para atender a demanda dos foliões, serão criados seis pontos especiais de embarque e desembarque, que também funcionarão 24 horas.

Segundo Fábio Mota, a regulamentação garante a segurança dos usuários do serviço, tendo em vista que todas as motos tiveram que passar por vistoria e estão padronizadas.

“Serão cerca de 730 mototaxistas credenciados e com alvará. Para a comodidade de todos, eles terão acesso a áreas privilegiadas”, disse o secretário.

Além disso, cerca de 7,2 mil táxis estarão disponíveis. Serão criados 15 pontos especiais para embarque e desembarque, sempre nas proximidades dos circuitos.

" Vamos manter os pontos de táxi e todos eles serão orientados pela prefeitura. Vamos fiscalizar o serviço durante 24 horas", pontua Mota.

Os foliões terão também como opção de transporte, o serviço Expresso Carnaval. São ônibus que sairão do Salvador Shopping e do Salvador Norte Shopping a cada 15 minutos.

Adquirindo o ingresso por R$ 25, os motoristas ganham o direito de estacionar os carros nesses shoppings, e utilizar o serviço de ida e retorno da festa.

*Sob a supervisão da editora Meire Oliveira

