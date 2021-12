Carnaval: cerca de 1,3 mil ambulantes já fizeram cadastro

Até às 16h desta segunda-feira, 2, cerca de 1,3 mil pessoas já haviam feito o cadastramento no Sistema de Agendamento para Licenciamento de Ambulantes para o Carnaval 2014, segundo informou a Agência de Comunicação da Prefeitura de Salvador (Agecom). O prazo para realização do procedimento online, disponível no site www.ambulante.salvador.ba.gov.br, termina no próximo dia 13.

Conforme a prefeitura, o sistema possibilita que os trabalhadores agendem o licenciamento pela internet para evitar filas durante as inscrições. Para fazer o agendamento, o interessado deve acessar o site e informar o CPF na tela inicial.

Caso esteja fazendo o licenciamento pela primeira vez, é necessário informar os dados exigidos na tela de cadastro. Se já tiver sido licenciado em anos anteriores, aparecerão os dados informados na ocasião à Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), para conferência e alteração, caso necessário.

Com os dados corretos, o trabalhador deverá indicar a atividade de interesse (ambulante circuitos, ambulante bairros, baianas de acarajé e veículos - especiais, gelo, latinha), local de atuação (circuitos Dodô, Osmar, Batatinha e bairros) e clicar no botão para gerar a senha, que deverá ser impressa pelo ambulante.

O documento conterá as seguintes informações: número da senha, nome completo, CPF, descrição da atividade e data, horário e local de comparecimento à Semop para efetuar o licenciamento.

Na data agendada, é necessário apresentar a senha impressa e o documento com foto, além de pagar a taxa referente à atividade escolhida, para efetivar o licenciamento. O procedimento foi detalhado na Portaria 201/2013, publicado no Diário Oficial do Município da última quinta-feira (28).

adblock ativo