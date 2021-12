Carnaval 2018: inscrições para 301 vagas temporárias são abertas nesta quinta

Começam nesta quinta-feira, 4, as inscrições para o processo seletivo para atuação no Carnaval. São 301 vagas para profissionais de nível médio e superior, nas funções de Engenheiro Civil (15), Assistente Social (27), Psicólogo (27), Pedagogo (8), Coordenador de Unidade (8) e Educador Social (216). Os selecionados vão atuar nas secretarias de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur), de Promoção Social (Semps) e de Políticas para as Mulheres e Juventude (SPMJ).

As inscrições devem ser feitas até domingo, 7, no portal da prefeitura. No ato da inscrição, o candidato deve enviar toda a documentação original digitalizada em padrão A4, nos formatos PDF, JPG, TIF ou PNG, e pagar a taxa de R$ 15 para nível superio e R$ 10 para nível médio.

