Carlos Terra sobre júri popular de pastores: "Justiça feita"

Carlos Terra, pai do garoto Lucas Terra, morto em 2001, espera que a sua luta por justiça não seja esquecida. "Meu sentimento não é de alegria e sim de recompensa. A justiça foi feita e espero que eles sejam condenados", disse ao se referir à decisão do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) tomada nesta quinta-feira, 10, de levar os pastores Fernando Aparecido da Silva e Joel Miranda a júri popular.

Os dois são suspeitos de participarem da morte do garoto após denúncia do ex-pastor Sílvio Galiza. Em novembro de 2013, a juíza Jelzi Almeida havia decidido que eles não iriam a júri popular. Ela julgou que não foram detectados indícios suficientes de autoria ou participação dos dois no crime e que as provas acusavam apenas o ex-pastor Galiza, já preso e condenado pelo crime.

A decisão do TJ-BA foi unânime, os três desembargadores votaram a favor e reverteram a decisão da juíza de primeira instância. "Agora vamos esperar a publicação da decisão e o TJ [Tribunal de Justiça] marcar a audiência", disse Daniel Keller, advogado da família de Lucas.

A defesa dos suspeitos pode recorrer da decisão, mas isso não impede a realização da audiência. "Eles podem recorrer ao STJ [Superior Tribunal de Justiça], mas esse recurso não impede o julgamento", concluiu Keller.



O caso

Lucas Terra sofreu abuso sexual, foi torturado e queimado ainda vivo, em 21 de março de 2001, quando tinha 14 anos. O ex-pastor Silvio Galiza cumpre pena de 15 anos e acusou os pastores Fernando Aparecido e Joel Miranda de envolvimento no crime.

Em junho de 2004 foi proferida ao acusado uma sentença de 23 anos e quatro meses de prisão para Galiza. Um segundo júri ocorreu e a pena foi reduzida para 18 anos. Em 2007, o Tribunal de Justiça da Bahia reduziu o tempo de reclusão para 15 anos.

adblock ativo