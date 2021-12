Carlinhos Brown e Tatau fazem festa da virada para milhares no Farol da Barra

>> Cláudia Leitte comanda festa para 5 mil pessoas em Salvador

A música ‘Fim de Ano’ foi o tema escolhido pelo trio Carlinhos Brown, Tatau e o cantor Lincoln Sena (banda Duas Medidas) para receber 2011 no Farol da Barra. No chão, o público se abraçava, à convite de Brown, e erguia os braços a cada comando do artista. Assim, os primeiros segundos de 2011 foram saudados com chuva de champanhe no chão, bolas amarelas e brancas que desciam pela fachada do edifício Oceania e o colorido dos fogos no céu.



Na areia, a cena se repetia com o acréscimo das oferendas e rituais na esperança de garantir um ano próspero. O número de pessoas que foi ao Farol da Barra não foi divulgado oficialmente. No local, a polícia chegou a falar, informalmente, na presença de 300 a 600 mil pessoas.





