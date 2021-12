Carga de combustível avaliada em mais de R$ 200 mil é recuperada em Valéria

Uma carga com 62 mil litros de combustível, avaliada em mais de R$ 200 mil, foi recuperada nesta quarta-feira, 7, no bairro de Valéria. De acordo com informações da Polícia Civil, a carreta bi-trem com o combustível foi roubada no último sábado, 3, no município de Candeias.

“O condutor ficou em poder dos criminosos por algumas horas, sendo libertado na BR-324, na altura do município de Simões Filho”, detalhou o titular da Decarga, delegado Gustavo Coutinho.

Segundo a polícia, no galpão onde o veículo foi encontrado, foram apreendidos equipamentos para bloquear sinais de aparelhos celulares e de rastreadores. A Decarga já tem o indicativo de autoria e está realizando buscas para localizar os suspeitos.

