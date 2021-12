Carga de cerveja avaliada em mais de R$ 160 mil é recuperada

Uma carga de cerveja avaliada em mais de R$ 160 mil foi recuperada no sábado, 11, no bairro de Periperi, em Salvador. O material roubado foi localizado num estacionamento onde funcionava um lava-jato. As informações foram divulgadas na tarde desta segunda-feira, 13, pela Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA).

Segundo a SSP-BA, Ronaldo Pinhal Santos, de 39 anos, motorista do caminhão, Wellington Machado Pinheiro, 48, dono da propriedade, um outro suspeito identificado como Diego foram encaminhados para a delegacia.

Ronaldo, que se passou por vítima de assalto, de acordo com secretaria, foi autuado em flagrante quando registrava a falsa ocorrência de roubo. A carga, composta por 26.904 garrafas de 550 ml da marca Stella Artois, foi entregue à empresa Ambev.

adblock ativo