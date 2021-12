Carência de postos de coleta para remédios ameaça a saúde

A carência de postos de descarte de medicamentos em Salvador e em todo o estado representa uma ameaça ao meio ambiente e à saúde pública. Na capital, há apenas 27 pontos de coleta em farmácias que integram um programa nacional de "descarte consciente", 53 a menos que o necessário, segundo estimativa do Grupo para o Descarte de Medicamentos da Bahia do Conselho Regional de Farmácia (CRF-BA).

Em todo o estado, há apenas 37 das 400 necessárias, ou seja, somente 9,25% do ideal. Os números estão aquém do necessário para fazer uma cobertura da população, que permita que moradores de diferentes bairros possam ter acesso facilitado para o descarte de medicamentos vencidos ou de sobras.

O problema é que ao jogar medicamentos no lixo comum ou no esgoto, como parte da população costuma fazer, há riscos de contaminação do solo, animais e córregos de rios.

Há perigo também de pessoas terem acesso ao lixo comum ou lixões e utilizarem indevidamente os medicamentos descartados. O dado mais recente sobre descarte que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) tem é de 2011. Segundo informações do órgão, entre 10 mil e 28 mil toneladas de medicamentos são jogados fora pelos consumidores a cada ano.

Deficiência

O ideal, somente na capital, era ter pelo menos 80 postos de coleta. "Não é um a conta simples (chegar a esses números). Caso toda a população decidisse descartar, a estrutura que há hoje não seria suficiente", afirma a integrante da comissão de estudos para medicamentos do CRF-BA e coordenadora do Programa Descarte Consciente na Bahia, Edenia Araújo.

O programa é gerido pela empresa Brasil Health Service (BHS) e está presente em 11 estados mais o Distrito Federal. "É um problema ambiental e de saúde pública e a população desconhece o assunto", destaca o presidente da BHS, José Agostini Roxo.

Bahia tem 9,25% do total de recipientes para descarte (Foto: Fernando Vivas | Ag. A TARDE )

Desde que foram criados, em 2013, os pontos já conseguiram coletar uma tonelada de medicamentos na Bahia. "O número de postos é insuficiente. Não é preciso ter em todas as farmácias, e sim em pontos estratégicos que atenda ao maior número de pessoas possível", acrescenta Edenia.

A salgadeira Silvana Porto, 42, decidiu fazer uma faxina no guarda-roupas. Na lixeira, foram também vários medicamentos que não serviam mais. "Joguei tudo no lixo comum. De Tylenol a Buscopan. Não sabia que tinha que jogar em um lugar específico. Se soubesse, teria evitado. No caso de baterias, eu sei que não pode, mas nunca ouvi falar de remédios. Acho que quase ninguém sabe que isso é necessário", conta.

A supervisora de vendas Daniele Soares relata que também já descartou em lixo comum. "Há pouca divulgação dos postos específicos. As pessoas não sabem e jogam no lixo de casa mesmo. Tinha que ter formas melhores de alertar a população", opina.

