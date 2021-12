Cardiologista morre em hospital de Salvador após ser diagnosticado com a Covid-19

O médico cardiologista Rafael Costa Cruz, 60 anos, morreu na tarde de domingo, 5, no Hospital Jorge Valente, em Salvador, após testar positivo para a Covid-19. A informação foi confirmada pelo Hospital Geral Clériston Andrade, unidade de saúde onde o médico trabalhava.

O médico apresentou sintomas do novo coronavírus em 29 de junho e deu entrada na emergência do Hospital Aliança, em Salvador, onde obteve o diagnóstico para a doença. Após os exames, Rafael foi transferido para o Hospital Estadual Ernesto Simões, por ser referência no tratamento para a Covid-19 na Bahia.

Por ter plano de saúde, o médico preferiu a transferência para o Hospital Jorge Valente. A ideia dele era disponibilizar a vaga do hospital público para quem precisa. Rafael passou bem durante a semana, com suporte de oxigênio. Ele chegou a apresentar quadro de ansiedade na sexta-feira, 3, e precisou ser entubado durante a noite. Já no domingo, 5, ele veio a óbito.

