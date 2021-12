Um carcará ficou preso por fios em uma caixa de ar condicionado na manhã desta quarta-feira, 3. O caso ocorreu na rua Santa Helena, no bairro da Pituba. Outra ave permanecia na caixa, porém sem estar presa aos fios.

Segundo informações da arquiteta Raíssa Silveira, moradora da região, a Companhia de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa) e o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) foram acionados às 7h30 e chegaram ao prédio às 8h45. Já no local, os agentes da Coppa perceberam que necessitavam que uma luva específica para o resgate e tiveram que retornar à sede para buscar o equipamento.

A tentativa de resgate foi realizada pelos bombeiros, que quebraram uma parede do prédio, mas as aves fugiram voando, uma delas ainda com fios presos. O processo de resgate demorou pouco mais de 15 minutos.

A reportagem entrou em contato com a Coppa e aguarda o retorno.

Keyla Pereira | Foto: Raíssa Silveira | Cidadão Repórter Carcará fica preso por fios em caixa de ar condicionado na Pituba

Keyla Pereira | Foto: Raíssa Silveira | Cidadão Repórter Carcará fica preso por fios em caixa de ar condicionado na Pituba

adblock ativo