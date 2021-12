A carcaça da baleia jubarte encalhada começou a ser removida na manhã deste sábado, 2, na praia de Ondina, na orla de Salvador, atrás do Bahia Othon Palace. O animal media cerca de 13 metros de comprimento e pesa 40 toneladas.

>> [FOCO] Temporada de Baleias Jubarte

Instituto Instituto

A operação envolveu mais de 40 agentes da Empresa de Limpeza Urbana da capital (Limpurb). Segundo o órgão, o trabalho de retirada durou parte manhã, mas o serviço foi interrompido em decorrência da maré alta.

Devido ao local de difícil acesso, os agentes realizam cortes no corpo do animal, que ficou preso nas pedras. Ainda de acordo com a Limpurb, a previsão é que a remoção completa seja finalizada em até seis dias.

Da Redação Carcaça da baleia encalhada começa a ser retirada em Ondina

26º caso na Bahia

A jubarte, uma fêmea adulta, foi encontrada em estado avançado de decomposição na manhã de sexta-feira, 1º. Ainda não há informações sobre a causa da morte.

Esta é a primeira baleia encontrada morta na capital baiana nesta temporada. De janeiro a agosto deste ano, 67 baleias já foram achadas mortas no litoral brasileiro. Só na Bahia, o número chega a 26.

A recomendação é que, em casos como este, a população não se aproxime do animal. Há riscos de contrair doenças.

adblock ativo