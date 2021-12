Caravana oferece serviços gratuitos de saúde e trabalho no Terminal de Pituaçu

O projeto Itinerante Conexão Trabalho realiza até sexta-feira, 23, uma caravana de serviços gratuitos de saúde, trabalho e empreendedorismo no Terminal Rodoviário de Pituaçu, em Salvador. Os serviços acontecem hoje até as 17h e amanhã, das 8h as 17h.

O evento é promovido pela Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre) e tem como finalidade oferecer oportunidades para quem quer voltar ao mercado de trabalho, se qualificar e cuidar da saúde.

Para as mulheres, será realizado uma atividade especial sobre empreendedorismo. O conteúdo da atividade ensina sobre fluxo de caixa, como fazer estoque, como precificar o produto, entre outras informações básicas.

“A gente passa esse conhecimento e, no dia seguinte, traz para expor os produtos delas, aliado aos serviços gratuitos da Setre”, explicou a coordenadora do projeto, Roseane Porto.

O Conexão Trabalho oferece, ainda, orientação nutricional, massoterapia, aferição de pressão arterial e teste de glicemia.

Para o trabalhador, é oferecida a emissão de carteira de trabalho e intermediação de mão de obra, além de outros serviços oferecidos pelo SAC. Estudantes recebem orientações para estágio e oferta de cursos profissionalizantes.

Caravana oferece atividades de qualificação para quem pretende voltar ao mercado de trabalho

adblock ativo