Flávio Gabriel Pacífico, de 36 anos, mais conhecido como "Binho do Quilombo", teve sua imagem lembrada na tarde desta quarta-feira, 11, com a construção de uma cápsula do tempo, em sua memória, no Quilombo Pitanga dos Palmares, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Foram enterrados produções de crianças e adolescentes da comunidade e de escolas públicas do município, além da plantação de uma árvore Pau Brasil.

Para Dona Bernadete Moreira, mãe de Binho, a homenagem é importante para a memória do filho e para os jovens da comunidade quilombola e de Simões Filho. "Eu peço a essas crianças que cresçam com amor à natureza, isso é muito importante. Você vê um quilombo desse, essa tranquilidade toda aqui, né? À noite, você não ouve nada, a não ser os pássaros cantarem. Tenho certeza, meu filho, você está aqui conosco", disse Dona Bernadete, emocionada.

Da Redação

'Cápsula do tempo' é enterrada em homenagem a quilombola assassinado

A cápsula do tempo será aberta em 2025, ano meta do Brasil no contexto do Acordo de Paris - encontro com o objetivo de promover ações de redução das emissões de gases de efeito estufa na atmosfera.

Morto com 12 tiros

O líder comunitário foi morto com 12 tiros na manhã do dia 19 de setembro, nas proximidades do Centro Comunitário Nossa Esperança.

Ele foi assassinado quando estacionou seu carro em frente da barraca de um vizinho para receber um dinheiro. Nesse momento, um outro veículo se aproximou, chamou o líder comunitário e efetuou disparos contra o quilombola.

Binho do Quilombo era casado e deixou três filhos.

