Capotamento no Rio Vermelho deixa quatro pessoas feridas

Um carro capotou, na manhã deste domingo, 17, na rua Oswaldo Cruz, em frente ao McDonald's, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, deixando as quatro pessoas que estavam no veículo feridas.

De acordo com a Polícia Militar, quando a equipe da 12ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) chegou ao local encontraram um carro modelo Sandero capotado, com três homens e uma mulher machucados no incidente. A PM acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que encaminhou as vítimas para o Hospital Geral do Estado (HGE).

O veículo foi removido do local pela Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador). De acordo com o órgão, o trânsito flui normalmente na região.

