Capotamento e atropelamento congestionam trânsito em Salvador

Um capotamento e um atropelamento congestionaram o trânsito no início desta quinta-feira, 11, em algumas vias da capital baiana. Na avenida Suburbana, sentido Paripe, um homem perdeu o controle da direção e capotou seu veículo, por volta das 8h. Segundo informações da Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), o motorista, que não teve a identidade revelada, ficou ferido e foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Por causa do acidente, o trânsito ficou engarrafado na Suburbana, mas, de acordo com o órgão, foi normalizado por volta das 8h30, quando o automóvel foi retirado da pista. Ainda segundo a Transalvador, um gari foi atropelado por um ônibus da empresa Rio Vermelho por volta das 7h30, no Vale do Ogunjá, sentido Vasco da Gama. A vítima recebeu atendimento do Samu. Não há informações sobre seu estado de saúde.

Ônibus - Três coletivos quebrados complicam o tráfego de veículos nas avenidas Paralela, sentido Rodoviária; Heitor Dias e no Aquidabã desde as 8h. De acordo com a Transalvador, os ônibus ainda não foram retirados das vias. Viaturas do órgão foram enviadas para normalizar o trânsito nos locais.





