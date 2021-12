Capotamento deixa sete feridos na avenida Paralela

Sete pessoas ficaram feridas em um capotamento ocorrido na madrugada desta quarta-feira, 24, na avenida Luís Viana (Paralela).

Os oito ocupantes do carro - cinco adultos, um adolescente e duas crianças - haviam saído do bairro de Itapuã e passavam pela Estação Mussurunga quando uma discussão entre um casal que estava dentro do veículo distraiu o condutor, causando o acidente.

"Eles começaram a brigar dentro do carro e aí eu perdi a atenção. Até parei um tempo e pedi calma, e eles continuaram quando eu prossegui", disse o motorista.

As vítimas foram socorridas por pessoas que passavam pelo local, que também ajudaram a desvirar o carro e retirar uma que estava presa às ferragens, e por três equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Corpo de Bombeiros.

Seis delas deram entrada no Hospital Geral do Estado (HGE), onde passaram por exames para identificar a gravidade dos ferimentos.

O motorista afirmou que havia bebido, assim como o casal que iniciou a discussão.

adblock ativo