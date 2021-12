Capoeiristas vão se reunir para elaborar plano de diretrizes

Capoeiristas de todo o estado vão se reunir, próximos sexta-feira e sábado, a partir das 8h, no Forte da Capoeira, localizado no bairro Santo Antônio Além do Carmo.

O objetivo é a aprovação do texto final do Plano de Salvaguarda, que vem sendo debatido e elaborado desde 2013, além da criação do Conselho Gestor da Capoeira na Bahia.

O Plano de Salvaguarda definirá diretrizes, ações e metas visando ao apoio, salvaguarda e fomento à capoeira e seus conhecimentos relacionados aos toques, movimentos, histórias, mandingas e rituais dos velhos mestres. Além disso, o plano busca identificar estratégias para que os capoeiristas possam viver dignamente de sua arte.

O conselho gestor é o coletivo responsável por dialogar com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e outros órgãos públicos, para garantir o encaminhamento das ações previstas no plano. O conselho também participará da crianção de políticas públicas voltadas para o segmento.

De acordo com Duda Carvalho, capoeirista da escola Lua Branca, a Bahia ainda é um estado carente em políticas públicas voltadas para a capoeira, em relação ao eixo Rio-São Paulo, que tem uma característica própria da capoeira mais profissionalizada. "Na Bahia, tem que ter iniciativas como essas promovidas pelo estado, para abrir diálogo com os capoeiristas", disse Carvalho.

O evento terá apoio do Iphan e do Ministério da Cultura, além da Secretaria de Cultura (Secult-BA) e do Centro de Culturas Populares e Identitárias (CCPI).

Inscrições

Segundo a assessoria de comunicação do Iphan, as inscrições serão realizadas no local do encontro, gratuitamente. A expectativa é que pelo menos 230 capoeiristas de todo o estado participem do encontro.

Serão priorizados os praticantes da atividade que fazem parte dos 10 grupos de trabalho, representando as diversas regiões da Bahia, além do grupo da capoeira angola. O evento é aberto ao público e qualquer pessoa poderá participar.

