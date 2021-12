Capoeira Viva leva serviços gratuitos à Casa do Benin

O programa Capoeira Viva - idealizado pelo Ministério da Cultura (MinC) e promovido pela Fundação Gregório de Mattos - realizou neste sábado, 30, o II Encontro Capoeira Viva, na Casa do Benin, Pelourinho.

Com inscrições gratuitas, as atividades ocorreram nos turnos matutino e vespertino e ao final, uma roda de capoeira com os participantes. A programação incluiu oficinas de Elaboração de Projetos, com a educadora popular e empreendedora criativa Bruna Teixeira, e de ações de Marketing, com Fernanda Pimenta e Natalice Sales.

Coordenando o evento, Franciane Simplício pontua sobre o objetivo do encontro: "A gente visa ampliar o aparato em torno da capoeira, para além do artístico".

Também foi oferecido serviço de consultoria jurídica institucional. "O empoderamento das questões do estado, da questão jurídica é muito importante para a capoeira, porque é mais um espaço para se inserir, se regularizar e captar verbas públicas que estão aí e que são do povo e que devem ser revertidas para o povo", explica a advogada Camila Antero.

Patrimônio

A Capoeira tem se fortalecido cada vez mais através de ações de grupos, mestres, capoeristas e interessados nessa arte secular. E integrando esse processo está a educadora que optou por uma oficina de elaboração de projetos cujo método preza pela sensibilização e pelo processo, "As pessoas, às vezes, têm medo de elaborar projeto porque acham que é um bicho de sete cabeças, meu objetivo é desmitificar essa ideia", diz Bruna Teixeira.

O evento também contou com a oficina de Cantigas e Percussão de Capoeira com os mestres Lua Rasta e Ivan de Santo Amaro. Os participantes, entre mestres e capoeristas, puderam discutir acerca de definições, estilos e sotaques.

Para mestre Nal, com 38 anos de capoeira, o encontro é importante. "A gente só não pode perder a essência". A troca de experiências entre os participantes marcou o evento, como diz a capoerista Jania Limpias: "Minha busca é sentir e entender a capoeira e, de alguma forma, poder perpetuar isso".

