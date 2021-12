Capitão suspeito de agressão a PMs será professor de curso

Denunciado por agressão aos soldados Paulo César Gomes da Silva e Damião Pereira de Santana, em 21 de outubro do ano passado, o capitão Josiedson Mendes Leandro, da 78ª CIPM de Juazeiro, será professor da disciplina direito aplicado no curso de formação de PMs da cidade.

As queixas contra Josiedson - feitas oficialmente pela Associação dos Praças, Bombeiros e de seus Familiares do Estado da Bahia (Aspra) - geraram, há aproximadamente quatro meses, uma representação no Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA).

Segundo o advogado da Aspra, Tiago Nascimento, uma nova representação foi feita, nesta segunda-feira, 27, visando impedir que o capitão exerça as funções de instrutor no curso de formação de policiais. "Ele não tem condições psicológicas e psicopedagógicas para exercer essa função", acredita.

O MP-BA confirmou o recebimento da primeira representação e informou que a titular da promotoria militar, Luciélia Silva, enviou à corregedoria da Polícia Militar da Bahia (PM-BA) um ofício solicitando a investigação do caso. Procurada, a PM-BA não comentou o assunto.

