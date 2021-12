Capitão PM é morto em lava a jato de São Gonçalo do Retiro

Tentativa de assalto em lava a jato na Baixinha de Santo Antônio, no bairro de São Gonçalo do Retiro, em Salvador, termina com a morte do capitão da Polícia Militar (PM-BA) Anativo Manoel da Conceição Neto, de 33 anos, nesta segunda-feira, 20. O crime ocorreu pouco antes das 18 horas.

A PM ainda não tem detalhes das circunstâncias da tentativa de assalto. Segundo a Central de Polícias (Centel), o agente, que era ex-marido da cantora de arrocha Nara Costa, foi alvejado por dois tiros, um na cabeça e um nas costas.

Segundo a polícia, o capitão estava de folga no momento em que foi morto. Ele era subcomandante da 2ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Barbalho).

A PM informou que realiza diligências no para tentar localizar e prender os autores do crime. O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoas (DHPP).

