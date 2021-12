Capitania dos Portos vai apurar danos em veleiro francês

Dois dias após a retirada, da praia da Boa Viagem, do veleiro Big Bang (logo apelidado de "barco fantasma"), uma outra embarcação protagoniza situação bem especial na Baía de Todos-os-Santos: o veleiro francês Imagine afunda lentamente desde a madrugada desta terça-feira, 21.

Fundeada em área próxima ao Mercado Modelo, a embarcação, do tipo catamarã, teve o casco danificado, segundo pescadores, o que teria provocado a entrada gradativa de água. A sede da Capitania dos Portos da Bahia, localizada defronte à área onde se encontra o Imagine, declara que já fez inspeção no local e constatou que o problema ocorreu em posição que não compromete a segurança da navegação.

Por meio de nota enviada pelo Comando do 2º Distrito Naval, o órgão informou ainda que o incidente com o veleiro não deixou feridos ou vestígios de poluição. De acordo com o 2º Distrito Naval, o Imagine foi apreendido, ainda no ano de 2010, por fiscais da Receita Federal.

Inquérito - A Receita foi notificada para providenciar a reflutuação do veleiro e a sua retirada para uma área segura. A nota diz ainda que será aberto inquérito administrativo para apurar as causas e responsabilidades pelo ocorrido, ficando estabelecido prazo de 90 dias para a sua conclusão.

Nos 22 anos em que o pescador Jailton da Conceição atua na área, poucas vezes ele viu uma embarcação entrar em processo de naufrágio. "Isso é raridade por aqui", diz.

De acordo com o especialista em manutenção de veleiros, Marcelo Brocchini, o catamarã não passava por manutenção regular. Assim, segundo ele, a amarração do Imagine teria sido rompida e a embarcação seguiu à deriva até a praia de Monte Serrat. Ao ser recuperada, bateu em algumas pedras, que danificaram o casco. "Se o pessoal não dá apoio, isso acontece mesmo", afirma.

Brocchini foi o responsável pela retirada do veleiro Big Bang da orla da Cidade Baixa (que teria passado por situação semelhante). A embarcação, de casco metálico, voltou ao mar com a ajuda de um barco e está próxima ao terminal de São Joaquim, amarrada a uma boia.

