Capitania dos Portos identifica dono de "barco fantasma"

O proprietário do barco encalhado na praia de Roma, na península de Itapagipe, foi identificado e multado pela Capitania dos Portos. De acordo com a Marinha, o dono do veleiro "Big Bang" foi notificado por não identificar o barco com nome visível, não portar o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Embarcações ou por suas Cargas (DPEM) e não ter comunicado o encalhe.

A Capitania dos Portos disse que o veleiro deve ser retirado da praia até esta quarta, 15. Ninguém ficou ferido no encalhe da embarcação, mas a presença do barco na areia da praia chamou a atenção dos moradores da Cidade Baixa.

