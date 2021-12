Capitania dos Portos da Bahia mantém aviso de ressaca no mar

A Capitania dos Portos da Bahia manteve neste domingo, 3, o aviso de ressaca no mar entre Salvador e Jericoacoara (Ceará), sem previsão de as condições marítimas serem alteradas nos próximos dias.

Nesta segunda, 4, a previsão é que os ventos variem entre 15,12 e 18,72 km/h contra a máxima de 16,2 km/h, registrada neste domingo, quando o aspecto do mar variava entre agitado, na região de Piatã, e com ondas altas em Ipitanga, em Lauro de Freitas.

A previsão para hoje para Salvador, de acordo com o site Climatempo, é de sol com muitas nuvens, durante o dia, período nublado com chuva a qualquer momento. A temperatura deve variar entre 27° C e 21° C.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura varia de 27° C a 20° C e as chuvas esparsas acontecem pelo menos até a próxima quarta, 6.



Oscilação

Ao longo do domingo ocorreram períodos intercalados de chuvas de média intensidade e de céu com sol firme, o que atraiu surfistas e alguns banhistas para as praias de Salvador.

Mas, por volta das 10h, o mar picado (com marolas baixas), sem formação de ondas, afastou os praticantes de surfe do mar.

Os demais frequentadores preferiram ficar na areia, aproveitando o sol fraco, ou disputar babas, e não se arriscaram nas águas, muito revoltas para prática de natação.

Em caso de emergência, as pessoas podem entrar em contato, em qualquer horário, por meio do telefone (71) 3507-3777.

Pedidos de ajuda também podem ser encaminhados para o Salvamar Leste, operado pelo Comando do 2º Distrito Naval, no telefone 08002843878.

