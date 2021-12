Capital terá dez linhas especiais de ônibus durante a Copa

Quem transitar de ônibus pela cidade nos dias de jogos da Copa do Mundo vai contar com um esquema diferenciado de trânsito e transporte.

A Superintendência de Trânsito e Transporte (Transalvador) divulgou nesta quarta-feira, 28, a criação de dez linhas especiais, além de mudanças no itinerário de algumas linhas que passam pelo entorno da Arena Fonte Nova, ao lado do Dique do Tororó, assim como o credenciamento de ônibus fretados.

As linhas especiais seguirão para o estádio em viagens expressas a partir de locais chamados de Pontos de Encontro. São eles: Shopping Barra, Jardim dos Namorados, Shopping Bela Vista, Shopping Iguatemi (estacionamento de trás), Salvador Shopping, Salvador Norte Shopping, Rio Vermelho, Aeroporto e Ondina.

Nos shoppings, serão disponibilizadas vagas de estacionamento para os que pretendem ir de carro à arena. O intervalo de saída será de cinco a dez minutos, com início de operação quatro horas antes e término duas horas depois de cada jogo.



Preço

O serviço custará R$ 15 (ida e volta) para cada usuário e linha e só poderá ser utilizado por meio do Salvador Card, com custo do cartão de R$ 5, comprados nos Postos de Informação da Copa no Salvador Shopping e Salvador Norte Shopping, ou nos próprios Pontos de Encontro.

Quem vem de outros municípios, utilizando ônibus fretado, deve fazer o credenciamento do veículo na Transalvador. Serão disponibilizadas 150 vagas, distribuídas entre os estacionamentos do Jardim de Alah e Jardim dos Namorados, na Pituba, além do Parque Atlântico, na Boca do Rio. O deslocamento será feito por meio da linha S5 - Jardim dos Namorados/Arena Fonte Nova.

Os primeiros 50 ônibus credenciados serão encaminhados para estacionar na Estação Metroviária da Rótula do Abacaxi e os passageiros poderão seguir de metrô até a Arena Fonte Nova e voltar para a estação depois. Neste caso, o passageiro receberá uma pulseira e só será permitido o embarque com apresentação do ingresso para a partida.

O credenciamento do ônibus fretado e demais informações sobre o transporte na Copa podem ser acessados no site www.copa.transalvador. salvador.ba.gov.br.

Devido às alterações de tráfego nos dias dos jogos, ônibus que circulam no entorno da Fonte Nova terão mudanças no itinerário. Por exemplo, os que trafegam pela Av. Bonocô para a Lapa irão pelo Vale do Ogunjá, Av. Vasco da Gama e rótula dos Barris.

Os que passam pelo túnel Américo Simas e Sete Portas para a Lapa, via Dique, irão pela ladeira da Montanha, rua Carlos Gomes, Campo Grande, viaduto do Canela e avenida Centenário.

adblock ativo