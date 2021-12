Capital tem uma média de 76 roubos à mão armada por dia

>> Confira as Áreas Integradas de Seguraça Pública

>> Quantidade de assaltos a transeuntes caiu 14% em 2010

Dados da Secretaria da Segurança Pública (SSP) obtidos com exclusividade por A TARDE dão conta de que Salvador teve registro de 63.865 crimes contra o patrimônio, entre janeiro de 2009 e abril deste ano. O dado leva em conta a quantidade de roubos a carros, assaltos a transeuntes e invasões de residências, em 28 meses, com uma média diária de 68 ocorrências.

As ocorrências referem-se, exclusivamente, a ataques de bandidos armados (com arma de fogo, faca ou outro instrumento intimidador), de casos chegaram ao conhecimento das delegacias territoriais, podendo haver subnotificação, em função de vítimas que não tenham prestado queixa nas unidades.

A Área Integrada de Segurança Pública que abarca Itapuã, Stella Maris, Piatã, Alto do Coqueirinho, Bairro da Paz e região do aeroporto (Aisp 20) é o setor mapeado pela SSP onde mais ocorreram assaltos. Na região, 7.057 pessoas foram atacadas por criminosos armados, 11% do total no período. A segunda localidade com mais registros de crimes contra o patrimônio de Salvador é a dos Barris, Centro e localidades arredores (Aisp 2): 6.601 casos.

A terceira região na lista dos mais violentos é a da Cidade Baixa (Aisp 4), com 5.711 registros. Um dado que chama a atenção diz respeito à Aisp 8 (Pituba e Itaigara), tida como região de grande incidência de crimes contra o patrimônio, mas que está no 11º posto no ranking (2.709 crimes registrados).





Nordeste - Com 561 casos, Aisp 6 (Nordeste de Amaralina) é a segunda com menos casos de crimes contra o patrimônio. Foram 17 roubos de carros e 537 roubos a transeuntes e apenas sete assaltos a residências. Lá, os moradores enfrentam outro problema.

Na região, que inclui as localidades do Vale das Pedrinhas, Chapada do Rio Vermelho e Santa Cruz, os homicídios continuam sendo uma realidade para os moradores. Entre janeiro e abril deste ano, foram 45 assassinatos na região, oito casos a mais que o registrado no mesmo período do ano passado.

Dicas para circular com segurança

Dirigindo - Vidros sempre fechados. Portas sempre travadas. Se o pneu furar, à noite ou em locais pouco movimentados, dirija até um local seguro. Ao chegar em casa, antes de parar o carro, observe a rua, locais onde pessoas possam se esconder. Se notar a presença de alguém suspeito, não pare

Caminhando - Evite andar em ruas desertas e à noite. Ao identificar alguém em atitude suspeita, observe as mãos e os olhos. Se alguém com atitude suspeita está caminhando em sua direção, mude de calçada. Se ele mudar também, caminhe para um local movimentado. Jamais caminhe falando ao celular

No semáforo - Reduza a velocidade devagar, tente chegar ao cruzamento quando o sinal estiver abrindo. Se tiver que parar, procure manter o carro à direita da rua e com a primeira marcha engatada

No banco 24 horas - À noite, prefira caixas em supermercados, shoppings e postos de gasolina. Nunca aceite ajuda quando estiver em um caixa eletrônico

Se for assaltado - Fique calmo e peça calma ao assaltante. Faça ele se sentir no controle da situação. Não resista e entregue objetos que forem pedidos com movimentos suaves

