Capital tem programação gratuita com shows e esporte domingo

Neste domingo, 12, ocorrerá programação gratuita com shows, esporte e passeio em Salvador.

Às 11h, o cantor Saulo Fernandes faz show gratuito no Parque da Cidade, no Itaigara, dentro do Projeto de Verão - Saulo é Diferente.

O artista apresentará um repertório especial em homenagem ao centenário de Dorival Caymmi, que dá nome ao Anfiteatro localizado no parque administrado pela Secretaria Cidade Sustentável (Secis).

Também no domingo, acontece mais uma edição do projeto Verão Coca-Cola, das 7h às 16h na praia de Armação, com entrada gratuita.

Serão realizadas competições e aulas de 13 modalidades esportivas, como vôlei de praia, surfe, bodyboard e skate, além da apresentação teatral Tia Judith e show da banda Vivendo do Ócio.



Quem preferir se movimentar pela cidade sobre duas rodas, também poderá aproveitar as três ciclofaixas do Movimento Salvador Vai de Bike, que funcionarão das 7h às 16h no Comércio, Parque da Cidade/Orla e Campo Grande/Pelourinho.

As 20 estações de compartilhamento espalhadas em locais estratégicos também estarão funcionando normalmente, segundo a prefeitura. O cadastro no Salvador Vai de Bike pode ser feito no site do movimento.

Ciclofaixas do Comércio, Orla e Campo Grande funcionarão das 7h às 16h (Foto: Marco Aurélio Martins | Ag. A Tarde)

adblock ativo