Capital tem dia de bancos lotados e trânsito tranquilo

Após o feriado prolongado do Ano Novo, a população de Salvador começou a retomar a rotina nesta quarta, 02. Em bancos, repartições públicas e nos principais centros comerciais da cidade, o movimento foi grande.

Nas agências bancárias, cujo último dia de funcionamento foi a sexta-feira passada, grandes filas se formaram. Em uma agência do bairro do Comércio, muitos clientes já aguardavam na porta antes mesmo do início do expediente.

Nos supermercados, as filas nos caixas já eram extensas pela manhã. Nos principais shoppings, o movimento também seguiu intenso, principalmente para as trocas de presentes de Natal.

Em contrapartida, os motoristas que passaram pelas principais vias de Salvador vivenciaram uma situação atípica: mesmo nos horários de pico, como no final da tarde, o trânsito permaneceu tranquilo, sem grandes congestionamentos nem lentidão.

Retorno - Quem decidiu retornar à capital nesta quarta por meio do sistema ferryboat enfrentou grandes filas no Terminal de Bom Despacho (Itaparica). De acordo com informações da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba), estatal que administra o sistema, o tempo médio de espera para pedestres foi de duas horas. Para automóveis e motos, a espera foi de até cinco horas.

Do dia 20 de dezembro até a meia-noite do dia 1º, foram transportados 219.006 passageiros, 25.364 veículos e 8.145 motos. Por conta da demanda de passageiros, o sistema operou com quatro embarcações, de forma ininterrupta, por 24 horas. Na travessia Mar-Grande Salvador, o fluxo de passageiros que embarcaram nas lanchas também foi intenso durante o dia de ontem.

Quem optou por retornar à cidade pelo terminal rodoviário não encontrou grandes problemas. Segundo informações da Agerba, foram oferecidos 1.830 horários extras no período entre 17 e 31 de dezembro, ultrapassando a previsão inicial de 1.800 horários.

