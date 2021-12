Capital só terá 35 km de ciclovias até a Copa

O projeto Cidade Bicicleta, desenvolvido pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), que deveria construir, até a Copa de 2014, 217 km de ciclovias na capital baiana e na vizinha Lauro de Freitas deve ter, quando iniciarem os jogos, apenas 19,21 km de vias cicloviárias concluídas. Com os 16,2 km existentes, a cidade terá apenas 35,4 km de vias para bicicletas.

As vias que ficarão prontas até a Copa serão as que compreenderão o entorno da Arena Fonte Nova, com um total de 5,47 km, e o Centro Antigo de Salvador, com 13,74 km (ver infográfico). Estas marcas correspondem a apenas 8,84% de ciclovias prontas até o evento esportivo.

Pesquisa realizada em 2009 pela Conder, apontou o superintendente de Desenvolvimento Urbanístico do órgão, Antônio Brito, mostra que o maior receio dos quatro mil ciclistas entrevistados é a falta de segurança nas vias.

"Pensávamos que eles falariam da topografia ou de outros quesitos, mas a segurança é a preocupação maior de 80% dos ciclistas", diz.

Riscos - Em Lauro de Freitas, cidade que deveria ser beneficiada até 2014 com 22,14 km de ciclovias, os riscos continuarão para os ciclistas. Os ciclistas ouvidos por A TARDE se encaixam nos dados da pesquisa da Conder que mostram que 60% dos usuários desta modalidade de transporte ganham até um salário mínimo.

"Há seis anos eu uso a bicicleta para trabalhar, para ir à igreja. É arriscado porque os carros não respeitam a gente. Mas eu economizo até R$ 200 por mês", disse o morador de Itinga e ajudante de pedreiro José Cardoso de Jesus, 42, que estava com o filho Josué, 5, na Avenida Santos Dumont, próximo à Estrada do Coco.

"Se tivéssemos ciclovias, poderíamos ir até Salvador sem problemas", disse o pintor Moisés Chagas, 47, também morador de Itinga. Ele disse que usa bicicleta há pelo menos 40 anos.

Licitações - Recente licitação dos trechos não atraiu empresas interessadas, e as licitações para os trechos citados e os Centro-orla (14,07 km), Itapagipe (14,76 km), orla (16,6 km) foram considerados desertos (sem interessados) em 4 de dezembro do ano passado.

Umas das justificativas foi o baixo preço oferecido para a realização do projeto executivo, cerca de R$ 10 mil para cada quilômetro. Projeto similar realizado em Porto Alegre (RS) estimou valor por quilômetro de R$ 50 mil.

Uma consultoria foi contratada pela Conder para lançar novo edital com preços que atraiam mais, mas não para os trechos que ficarão prontos até 2014, segundo Antônio Brito.

Os circuitos Fonte Nova e Centro Antigo serão executados por profissionais da Conder. O valor por quilômetro de projeto executivo nestes dois trechos será de R$ 15 mil. O valor para a execução dos dois trechos previstos é de R$ 1,7 milhão (Circuito Fonte Nova) e R$ 2,80 milhões (Centro Antigo de Salvador).

Ainda são previstos trechos no Centro Administrativo da Bahia (10,45 km), Parque Metropolitano de Pituaçu (15 km), além dos municípios de Itamaraju (2,88 km) e Cruz das Almas (23,13 km).

