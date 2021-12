Capital ganha novas obras em encostas

O governador Rui Costa assinou, na manhã de quinta-feira, 18, a ordem de serviço das obras de contenção de encostas dos bairros da Calçada e Liberdade.

Com o investimento de R$ 4,55 milhões, as obras começaram a ser executadas na primeira travessa Barão da Vila de Barra, no bairro da Calçada, nas proximidades da área do Plano Inclinado, que faz a integração das duas localidades.

Na mesma via, uma outra contenção, no valor de R$ 1 milhão estará sendo finalizada em 20 dias. A expectativa é que cerca de quatro mil moradores sejam beneficiados.

As intervenções serão executadas pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), com previsão de que o projeto seja finalizado em maio de 2017.

As obras nas encostas integram o programa Execução de Obras de Contenção de Encostas em Setores de Risco Alto e Muito Alto em Salvador, e prevê o investimento total de R$ 156 milhões na recuperação de 98 encostas localizadas em 106 regiões diferentes.

Em visita à comunidade, Rui Costa relatou "a emoção" de voltar ao bairro de origem como governador: "É um dos lugares onde eu andava muito quando criança. Meus tios moravam aqui e lembro que por várias vezes a terra corria. Hoje, nós voltamos para verificar parte da obra concluída e autorizar o início das obras restantes".

Ele aproveitou para anunciar que nos próximos dias assinará ordem de serviço para a realização de contenções na travessa São Domingos, na Liberdade, rua onde ele cresceu.

Declives

"Salvador é uma cidade feita em cima de muitas encostas e em praticamente todos os declives há um deslizamento. O projeto, além de guardar vidas, melhora a acessibilidade dos moradores, com drenagem, pavimentação, escadarias e corrimãos", pontuou Carlos Martins, secretário de Desenvolvimento Urbano da Bahia.

"Já perdi dois amigos em deslizamentos. Espero que depois das obras prontas possamos dormir em paz, uma vez que no período de chuvas temos que ficar acordados em estado de alerta", diz o operador de telemarketing José Itamar dos Santos, 55, morador da região.

No total, o Governo do Estado da Bahia entregou à população 26 contenções de encostas. Outras nove estão em fase de conclusão.

Seleção

O Programa Execução de Obras de Contenção de Encostas em Setores de Risco Alto e Muito Alto selecionou 98 áreas de encostas a serem recuperadas na capital, por oferecerem risco de morte aos moradores, por desabamentos de imóveis ou deslizamentos de terra.

Até agora, 25 delas já foram concluídas, 12 estão em fase de execução e 61 serão iniciadas até o final deste ano. No total, serão investidos recursos na ordem de R$ 156 milhões com verbas do Ministério das Cidades, por meio do Programa de Aceleração do Crescimento II (PAC 2), na linha para desastres naturais.

