Capital baiana teve devoção da Boa Morte

Durante cinco dias - a partir da próxima terça-feira, 13 - a cidade de Cachoeira (a 110 km da capital) vai ser palco de uma das festas religiosas mais importantes da Bahia: a que celebra Nossa Senhora da Boa Morte. O que poucos sabem é que Salvador também abrigou um grupo direcionado à mesma devoção.

Em Salvador, um grupo de mulheres reverenciava Nossa Senhora da Boa Morte por meio de uma associação chamada de devoção. As devoções eram associações com organização mais modesta que as irmandades.

Abrigada na Irmandade de Nosso Senhor Bom Jesus dos Martírios, que funcionava na Igreja da Barroquinha, a Devoção da Boa Morte soteropolitana realizava festas famosas pela beleza e fartura.

Além disso, teve em cargos diretivos duas grandes sacerdotisas do candomblé: Maria Júlia da Conceição Nazaré, fundadora do Terreiro do Gantois; e Eugênia Anna dos Santos, conhecida como Mãe Aninha, que fundou, em 1910, o Ilê Axé Opô Afonjá.

"O grupo da capital ficou mesmo como devoção. O de Cachoeira, mesmo sem oficializar-se como irmandade, organizou-se como tal ", diz o doutor em antropologia e professor da Universidade Federal da Bahia (Ufba), Renato da Silveira, autor do livro O Candomblé da Barroquinha.

Para o historiador e mestre em estudos étnicos e africanos, Cacau Nascimento, as instituições tinham independência entre si, mas mantiveram uma rede de cooperação mútua.

"Não temos dados muito precisos sobre datas de formação, mas, possivelmente, havia laços de solidariedade entre os grupos de Salvador e de Cachoeira", acrescenta.

Saber os detalhes sobre a interrupção do funcionamento da Devoção da Boa Morte em Salvador é difícil. Os arquivos da Igreja da Barroquinha foram perdidos. Em 1983, após ser parcialmente destruída por um incêndio, ela foi abandonada.

O livro Procissões Tradicionais da Bahia (1941), de João da Silva Campos, reforça o que ficou da tradição oral sobre a Devoção da Boa Morte em Salvador. O autor, que ainda conseguiu pesquisar os arquivos da igreja, afirma que a última procissão da Boa Morte na capital baiana foi em 1930.

Sobrevivência - Se a festa desapareceu em Salvador, continuou em Cachoeira. No contexto em que as irmandades perderam adeptos e força, a da Boa Morte resiste. Ao lado da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, em Salvador, ela mantém a memória de como foram importantes estruturas do sistema colonial brasileiro.

As irmandades eram associações católicas com entrada permitida mesmo para quem não era padre ou freira. Ofereciam aos membros amparo em casos de invalidez e morte, além de assegurar os ritos fúnebres. As irmandades para negros ainda tinham um sistema de contribuição que permitia comprar a alforria.

Neste dia, as integrantes falecidas são lembradas (Reginaldo Pereira | Ag. A TARDE)

A Irmandade da Boa Morte é ainda bem mais interessante, por reunir apenas mulheres. As integrantes ficaram conhecidas como "negras do partido alto", pois algumas chegaram a enriquecer com o trabalho, principalmente no comércio.

"Há controvérsias sobre a data precisa de surgimento da irmandade em Cachoeira, mas podemos estabelecer que ela ganhou visibilidade a partir de 1850, em um contexto abolicionista", diz Nascimento. A filiação à Igreja Católica não impediu que essas associações fossem pontos de preservação das práticas religiosas que os variados grupos étnicos africanos trouxeram.

"A irmandade guarda, nos ritos e até na estrutura, elementos do candomblé e da Sociedade Gèlèdé", diz o historiador Cacau Nascimento.

Preservação - A Sociedade Gèlèdé surgiu no Reino de Ketu, nas últimas décadas do século XVIII. Era constituída, segundo Renato da Silveira, pela realização de festivais que incluíam máscaras, música e dança. Os ritos saudavam forças cósmicas e os poderes femininos ligados à fecundidade para atrair benefícios.

Embora os ritos mais próximos do candomblé na Festa da Boa Morte sejam cercados por sigilo até hoje, especialistas como Cacau Nascimento e Renato da Silveira reconhecem elementos das celebrações Gèlèdé nas poucas informações que há sobre eles.

Em Cachoeira, houve envolvimento direto com a criação de um terreiro de candomblé: o Zoogodô Bogum Malê Seja Hundé, por volta de 1860.

"A irmandade, possivelmente, foi uma rede para alforriar do cativeiro as sacerdotisas que ajudaram neste processo religioso", diz Renato da Silveira. Não à toa, até hoje integrantes da Boa Morte ocupam altos postos na hierarquia dos terreiros sediados em Cachoeira.

