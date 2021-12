Capital baiana terá táxis especiais para idosos

O serviço de táxi especializado para idosos e pessoas com algum tipo de incapacidade funcional tem previsão de ser disponibilizado na capital baiana em maio.

Trata-se de uma iniciativa da CuidarMais Saúde - empresa baiana de cuidadores de idosos - em parceria com a Teletáxi Salvador que promete assistência e acompanhamento sistemático para essa clientela.

O ideal é disponibilizar um cuidador para acompanhar o ancião durante a corrida ou auxiliá-lo no local onde ele desejar ir. Além disso, os motoristas receberão um curso preparatório, que começa neste sábado, 9.

Para o taxista Rogério de Carvalho, 43 anos, esse novo serviço, além de melhorar o atendimento, é uma forma de acirrar a concorrência. "Vamos dificultar o trabalho deles", frisou, referindo-se à plataforma Uber.

Já a diretora da Teletáxi, Maria Luiza Karam, diz não ver na Uber uma ameaça. "Temos muita credibilidade na cidade e procuramos aderir a tudo o que é novidade para não ficarmos parados no tempo", ressaltou.

A empresa possui 50 carros que fazem o atendimento 'Class', em que um serviço de bordo é oferecido aos passageiros. Água, suco, refrigerante, jornal, revistas e balas são alguns dos produtos oferecidos, além de wi-fi e carregador para celular.

"Queremos mostrar que, na cidade, existe trabalho de excelência, que não há necessidade de a Uber, uma empresa externa, vir oferecer", disse Rogério.

Para Maria Luiza Karam, nenhuma mudança é por conta da Uber. "A plataforma só significa que mais pessoas estarão trabalhando", finalizou.

Passageiro

Enquanto a disputa entre os taxistas e o aplicativo cresce, os passageiros que serão beneficiados com os cuidadores comemoram. "Ter um ajudante ao sairmos de casa será algo maravilhoso, pois meu marido tem 80 anos e possui dificuldades para andar", disse a aposentada Nicole Cruz, 60.

"Quando eu tomei conhecimento do projeto, fiquei muito feliz e encantada", contou a aposentada Lúcia Marques, 60 anos. Ela passou por uma cirurgia no pé e ficou impossibilitada de se locomover sozinha por um tempo.

"Agora estou fazendo uso de muletas, mas ainda preciso de apoio, portanto essa notícia me deixou com um ânimo muito grande", relatou, entusiasmada.

Curso

A capacitação para condutores de idosos começa hoje, às 9h, na faculdade Unipessoa, no Stiep. São 20 participantes. No currículo, entre outros, os cuidados que se deve ter com pessoas de idade mais avançada. As aulas serão expositivas, além da simulação de situações e ensinamentos na prática.

"Os taxistas são profissionais que podem contribuir muito na rotina dessas pessoas, porém precisam estar devidamente capacitados", frisou a coordenadora do curso e diretora-executiva da CuidarMais, Ruth Rocha.

