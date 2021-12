Capital baiana recebe iluminação especial em homenagem a Irmã Dulce

Irmã Dulce, que passa a ser denominada Santa Dulce dos Pobres, a partir deste domingo, 13, será homenageada em caminhões compactadores e peças temáticas luminosas, que já podem ser conferidos pela população nas ruas da capital baiana.

Os veículos de limpeza recebem estampa com a imagem da religiosa baiana, além disso também foram instalados 20 enfeites em LED que estão fixados em postes localizados em diversos pontos turísticos da cidade e uma arcada de nove metros de altura, colocada em frente à Arena Fonte Nova.

A iluminação pode ser vista no Farol da Barra, Colina Sagrada, no Bonfim, e mais duas no Largo de Roma. Dois enfeites também podem ser vistos na Praça Thomé de Souza, no Centro, e mais dois no Terreiro de Jesus.

Além da arcada, mais 10 decorações ficam espalhadas no entorno da Fonte Nova, em locais como Ladeira da Fonte das Pedras e Dique do Tororó, até a semana seguinte à missa que acontecerá na capital baiana em celebração à canonização de Irmã Dulce, no próximo dia 20, na Arena.

A iniciativa é realizada pela Prefeitura, por meio da Diretoria de Iluminação Pública (Dsip) e Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb), ambas vinculadas à Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop).

