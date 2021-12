Capital baiana recebe 2,5 mil iranianos para jogo

Homens barbudos, sisudos, de olhares misteriosos. Mulheres silenciosas, vestidas em roupas largas e longas, com rostos cobertos. Esse é o estereótipo que habita o imaginário quando se fala da população do Irã, país localizado na Ásia Ocidental.

No entanto, quem for assistir nesta quarta-feira, 25, na Arena Fonte Nova, ao jogo entre a seleção do país e o time da Bósnia Herzegovina, às 13h, vai encontrar um perfil de torcedores muito diferente do que se pinta por aí.

De acordo com informações da Embaixada do Irã no Brasil, cerca de 2.500 iranianos chegaram na capital baiana nos últimos dias. A maioria deles, embora tenham nascido no Irã, não residem atualmente em seu país de origem.

Grande parte desses turistas, segundo o adido cultural da Embaixada, Mehdi Zanjani, é de pessoas da classe média e alta, que estão no país desde o início da Copa do Mundo e já passaram por Curitiba e Belo Horizonte, outras duas cidades-sede onde seleção iraniana jogou.

Tradição x diversão

Embora não vivam no Irã, alguns são adeptos do islamismo, religião oficial do país. Um deles é o dentista Seyed J. Shahangan, 33, que mora nos Estados Unidos. Ele e a esposa, a também dentista Rayhunah, 29, preservam tradições muçulmanas, como as orações e o uso do véu islâmico pelas mulheres.

"Estávamos na Fan Fest, em Belo Horizonte, e tivemos que deixar o lugar para fazer uma oração. Depois disso, voltamos para a festa", contou.

Durante os dias de Copa, a última preocupação do iraniano Nader Movasaghi será a de orar. Nader, que mora na Alemanha, se denomina ateu e contou que está interessado em assistir ao jogos e conhecer a cidade.

"O povo baiano é amigável e tranquilo, muito diferente dos alemães e dos iranianos, que são tensos", brincou.

Também nascido no Irã, Raminka Rarimzadeh, 28, mora na Inglaterra e também não é muçulmano.

Trajando uma camiseta de alças e uma bermuda jeans, a esposa dele, Rosie Afm, 26, podia ser facilmente confundida com uma turista de outro país não fosse a bandeira do Irã que carregava amarrada nas costas.

"Estamos gostando da Bahia. A arquitetura daqui lembra a do Irã", comparou.

