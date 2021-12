Capital baiana ganha 50 pontos de coleta seletiva

Salvador começou a receber nesta terça-feira, 11, os primeiros contêineres do Programa Coleta Seletiva. A ação, lançada pela manhã, é promovida pela prefeitura do município. A previsão é que, até o final do ano, sejam distribuídos 150 equipamentos de coleta e, ao final de 2016, haja 200 pontos de entrega voluntária.

Segundo o secretário da Cidade Sustentável, André Fraga, 50 contêineres com capacidade de 2,5 m³ cada serão disponibilizados até o fim do mês. Ao todo, a prefeitura investiu R$ 2 milhões no programa, com recursos próprios. Inicialmente, a Limpurb vai recolher o lixo reciclável descartado com dois caminhões.

Em seguida, a cada semana, uma das seis cooperativas que dispõem de estrutura e fecharam convênio com o município receberá o material coletado. Salvador possui 18 cadastradas. Mas, conforme o secretário, somente seis têm condições de arcar com um aumento no volume de recebimento.

Ele destacou que a iniciativa enfrenta o seguinte cenário: em Salvador, são produzidas 74 toneladas de lixo por mês. Destas, 46% são "potencialmente recicláveis". Atualmente, há apenas 1% de cobertura com este serviço, que é justamente o trabalho das cooperativas.

Para ele, é importante que os moradores colaborem. "A gente não tem coleta seletiva pública. Essa fase inicial será de análise dos pontos, se funcionam ou não. Há, também, o risco de depredação. Mas o mais importante é o morador começar a separar em casa o que é reciclável", disse.

Um aplicativo chamado Coleta Seletiva Salvador, que informa onde os pontos de coleta serão instalados, já está disponível. "Estamos dando um passo significativo, espalhando 200 pontos de coleta. Lá, vai haver orientação do que as pessoas devem colocar em cada lugar. Depois, a prefeitura recolhe esse lixo", destacou o prefeito ACM Neto.

Segundo a prefeitura, já há equipamentos em Nazaré (em frente ao Colégio Salesiano); Barbalho (Colégio Iceia); Dois de Julho (Pç. Gal. Inocêncio Galvão); Brotas (Escola Luiz Viana); Campinas de Brotas (próximo ao Jardim da Saudade); Dique do Tororó (próximo à Arena Fonte Nova); e Campo Grande (em frente ao Teatro Castro Alves), entre outros.

A prefeitura aguarda, ainda, a liberação de R$ 32 milhões, pelo Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES), para implantação de coleta seletiva porta a porta. "Estamos firmando contrato com o BNDES para colocar mais de R$ 30 milhões nesse programa. Agora, o fundamental passa por envolvimento do cidadão, precisa haver uma mudança cultural".

Parte da verba, segundo o Fraga, será investida na reestruturação das cooperativas, para que possam receber um volume maior do material coletado.

Aplicativo

O Coleta Seletiva Salvador, para Android e IOS, informa onde entregar medicamentos, óleo de cozinha, eletrônicos, pilhas e baterias, além do descarte de entulho, restos de poda, móveis e eletrodomésticos velhos.

