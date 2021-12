Capelinha do Forró vence competição

Com o tema Viola Enluarada, a Capelinha do Forró, da Capelinha de São Caetano, é a campeã da 7ª edição do Campeonato Estadual de Quadrilhas Juninas.

O grupo vai representar a Bahia no concurso regional da Globo Nordeste, em Goiana (PE). Encerrado na madrugada deste domingo, 15, o concurso levou cerca de 8 mil pessoas à praça da Revolução, em Periperi, no subúrbio ferroviário, sábado à noite.

As demais vencedoras foram Asa Branca, do Cabula (2º lugar), que vai representar a Bahia no Nordestão, em Teresina (PI), e Forró do ABC, da Liberdade (3º), que participará do Festival Nordestino, em Floriano (PI).

