Capacitação gratuita inscreve empreendedores negros de Salvador

Seguem até esta sexta-feira, 6, as inscrições presenciais para o curso gratuito de empreendedorismo negro, promovido em parceria do Instituto Alvorada – mantenedora do bloco Alvorada – e a Associação Protetora dos Desvalidos (SPD). Pela internet, os interessados podem se inscrever até domingo, 8.

A formação é voltada para empreendimentos liderados por mulheres ou jovens negros da capital baiana, com foco na promoção da igualdade de oportunidade. Serão selecionados 20 iniciativas para participarem de uma feira de afroempreendedores (as) que acontece no mês de novembro. O lançamento da ação ocorre no próximo quarta, 11, às 18h, na sede da SPD (Largo do Pelourinho, 17).

As inscrições presenciais devem ser feitas no mesmo local, das 9h às 12h e das 13h às 17h. Já o procedimento online está disponível até as 23h59 de domingo, pelo site do Bloco Alvorada. Para estar apto, o negócio deve ser registrado em Salvador, com CNPJ (podendo ser Micro Empreendedor Individual) e pertencer a uma única equipe proponente.

A iniciativa - que abrange o processo empresarial desde a capacitação até a exposição no mercado - foi contemplada pelo Edital da Década Afrodescendente da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial (Sepromi).

Seleção

A seleção dos empreendimentos consiste em duas etapas (pré-seleção e entrevista com finalistas). Todas as informações sobre as fases da avaliação, assim como o resultado final, serão divulgadas no site do Instituto Alvorada e da SPD.

Na avaliação, serão considerados critérios como capacidade de inovação, diversidade de gênero e étnico-racial, ter mulheres e jovens (18 a 29 anos) como sócios, viabilidade técnica e impacto social.

Além de preencher a ficha de cadastro e o termo de compromisso referente a inscrição, são exigidos a apresentação do original e cópia do RG do responsável; original e cópia do comprovante de residência do responsável; original e cópia do cartão CNPJ da empresa. A entrega do portfólio e/ou material gráfico da empresa é opcional.

Os selecionados passarão por um processo de formação durante seis meses (julho a dezembro) com foco nas áreas de planejamento, gestão, marketing, negócios e inovação. Como resultado do processo, a feira de afroempreendedores é pautada nas recomendações da Década Estadual de Afrodescendentes de melhoria dos processos de produção e comercialização de produtos e serviços liderados por negros.

