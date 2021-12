Cão preso em túnel é resgatado por técnicos do metrô

O cachorro que estava preso na parte elevada de um túnel da rua Afeganistão, próximo à Estação Pirajá, foi resgatado nesta terça-feira, 13, após matéria do Portal A TARDE denunciando a situação.

No início do dia, uma testemunha entrou em contato com a nossa redação, informando o caso. Segundo um leitor, que não quis se identificar, o cão está bastante magro e debilitado. Por conta disso, ele acredita que o animal estivesse preso no local há alguns dias.

O animal foi resgatado por técnicos de segurança do metrô, que participam de uma obra no local. O Corpo de Bombeiros também foi acionado.

Ainda não foi informado para qual local o bicho foi levado.

