Cantora baiana morre após ser baleada em moto no Cabula

A cantora Ana Cláudia Nunes da Cruz, 29 anos, morreu após ser baleada enquanto andava de moto com o namorado, na madrugada desta segunda-feira, 6, na Avenida Luís Eduardo Magalhães, no bairro do Cabula, em Salvador. O crime ocorreu por volta das 3h da madrugada.

De acordo com a polícia, uma testemunha informou que o suspeito de cometer o crime estava em outra motocicleta, se aproximou do casal e atirou em Ana Cláudia. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

As guias de remoção e perícia foram expedidas por uma equipe do Serviço de Investigação de Local de Crime do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (Silc/DHPP) que intimou o namorado da vítima para prestar depoimento na unidade.

A morte de Ana Cláudia Nunes da Cruz será investigada pela 2ª Delegacia de Homicídios Central (2ª DH/Central).

