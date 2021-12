Cantora acusa taxista de agressão após assédio

Aiace Felix, 27 anos, vocalista da banda Sertanília, acusa um taxista de tê-la agredido após sair do Commons Studio Bar, no Rio Vermelho, em Salvador, na madrugada deste domingo, 3. Em entrevista ao Portal A TARDE nesta segunda-feira, 4, ela contou que estava saindo do estabelecimento juntamente com a irmã e uma amiga, quando um motorista de táxi, que estava na fila em frente ao Commons, assediou a irmã dela, 22 anos.

"Ele recorreu ao machismo diário. Chamou ela de gostosa, delícia... Essas coisas que incomodam muito. Esse tipo de assédio não é normal. Nós, mulheres, estamos tão vulneráveis", declarou a artista.

Após as palavras proferidas pelo taxista, Aiace foi até ele e pediu "respeito". No entanto, o homem teria ficado irritado com a repulsa da cantora e reiterou "o assédio" ao continuar com as palavras "machistas".

Aiace e as outras duas mulheres desistiram de falar com o condutor e seguiram andando. Só que, conforme a vocalista, o taxista deu réu de forma brusca para atropelar o trio. De acordo com ela, um homem que passava na hora a puxou e evitou que ela fosse atingida.

"Não satisfeito, o taxista saiu do carro, veio na minha direção e me deu três socos no rosto, atingindo meu olho direito, minha boca, meu ombro e meu pescoço. Como resultado, ganhei uma lesão na córnea e alguns hematomas pelo corpo", contou ela, em uma publicação no seu perfil no Facebook. Depois, o taxista fugiu do local. As outras mulheres não foram agredidas.

Conforme Aiace, após o ataque, ela juntamente com as outras mulheres foram até a Delegacia da Mulher (Deam), no Engenho Velho de Brotas, para registrar um Boletim de Ocorrência (B.O.). Lá, foi informada que a Deam só poderia atender ocorrências nos casos em que a vítima tivesse alguma relação com seu agressor. Inconformada, ela foi até a 7ª Delegacia Territorial do Rio Vermelho, onde fez o B.O. e recebeu os primeiros atendimentos.

A vítima foi para o DayHORC (Hospital de Olhos), na avenida ACM. Lá, foi constadada a lesão por meio de exame. "Já estou tratando. Há um incomodo muito grande nos olhos por conta desse machucado", disse ela, que ainda foi ao Instituo Médico-legal (IML) para fazer exame de corpo de delito.

"Machismo, burocracia, preconceito, despreparo. Nós, mulheres, ao sair de casa e muitas vezes dentro dela, estamos expostas a tudo, inclusive à possibilidade de não voltar mais", lamentou a cantora.

Aiace é vocalista da banda baiana Sertanília (Foto: Divulgação)

Taxista

Segundo o presidente do Sindicato dos Taxista, Valdeilson Miguel, a categoria está procurando o suposto agressor para esclarecer o caso. "Já entramos em contato com vários grupos de taxistas que rodam na região, mas o motorista envolvido ainda não foi localizado", disse.

Segundo ele, existe regulamento no sistema municipal de taxista que prevê punição para os trabalhadores. "Se for comprovado esse caso de agressão, o motorista pode até ser expulso", explicou o sindicalista.

