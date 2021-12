Cantor Tony Salles tem hemorragia controlada após cirurgia

O cantor Tony Salles, que está internado no Hospital Aliança, em Salvador, desde o último dia 10, com diagnóstico de malária, passou por uma cirurgia na tarde desta terça-feira, 18, para controlar uma hemorragia causada pelo rompimento do baço. O sangramento foi sanado e o músico se recupera no pós-operatório.

Segundo boletim médico divulgado pelo hospital nesta terça, a intervenção foi um sucesso e teve duração de 1h15. Ele não apresenta sinais de novas perdas sanguíneas.

Na segunda, 17, Tony teve que ser submetido a uma transfusão de sangue, em decorrência de um quadro de anemia. No fim da manhã desta terça, foi divulgado pelo hospital que o cantor precisava passar por uma cirurgia, mas que ela não tinha ligação direta com a malária.

O vocalista da banda Parangolé contraiu a doença depois de o grupo fazer um show no Guiné, no dia 25 de junho. Depois disso, o artista se sentiu mal e apresentou os sintomas da doença. Segundo o hospital, o cantor teve febre e dor de cabeça, três dias antes de dar entrada na unidade de saúde.

O Parangolé tinha apresentações marcadas nas cidades mineiras de Santa Maria do Suaçuí, no sábado, 15, e em Pedra Azul, no domingo, 16. A esposa de Tony, Scheila Carvalho, postou mensagens de agradecimento aos fãs pelo apoio dado ao marido.

Muita gratidão a ti Senhor!! 🙌🏼❤️🙏🏻 Obrigada a todos pelo carinho e orações, meu amor @tonysallescantor está bem melhor!!! Glória a Deus! #deusnocomando Uma publicação compartilhada por Scheila Carvalho (@scheilacarvalhooficial) em Jul 14, 2017 às 9:01 PDT

Doença infecciosa

A malária é uma doença infecciosa causada por protozoários, transmitidos pela fêmea infectada do mosquito Anopheles. A doença provoca febre aguda e tem cura se for tratada em tempo e da forma adequada.

