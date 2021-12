Cantor Tony Salles da banda Parangolé é internado após contrair malária

O cantor Tony Salles, da banda Parangolé, encontra-se internado desde a segunda-feira, 10, no Hospital Aliança, em Salvador, depois de ter contraído malária.

A assessoria de comunicação da banda divulgou nota na tarde desta quarta-feira, 12, onde confirma a internação e afirma que o cantor contraiu a doença no último dia 25 de junho durante um show que fez na África.

De acordo com a nota, Tony Salles está tomando medicação, tendo acompanhamento diário de um infectologista e fazendo vários exames. O quadro de saúde dele é estável.

Devido ao tratamento e por seguir internado sem previsão de alta médica, o cantor precisou cancelar a agenda de shows do final de semana, quando se apresentaria neste sábado,15, na cidade de Santa Maria do Suaçuí e no domingo, 16, em Pedra Azul, ambas no estado de Minas Gerais.

adblock ativo