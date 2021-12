Cantor Tierry pede doação de sangue para seu filho

O cantor Tierry publicou nesta quinta-feira, 6, na suas páginas oficiais do Instagram e Twitter um pedido de doação de sangue para seu filho de 3 anos que encontra-se internado no Hospital Aliança, em Salvador. Na rede social, Tierry informou que o tipo de sangue para doção é 'O negativo".

Ajude-nos a salvar a vida do meu filho! Deus lhe pague. pic.twitter.com/n9fQtL4yVg — TIERRY (@TIERRYOFICIAL) 6 de julho de 2017

Ainda no Instagram no último dia 21 de junho, o cantor fez o mesmo pedido: "O amor da minha vida precisa da ajuda de todos. O meu filho Adriel! Peço a doação de sangue tipo "Ó NEGATIVO"(sic), pedido de um pai que luta pela saúde do seu filho", escreveu.

Alguns artistas, entre eles Xandy do Harmonia, Ivete Sangalo, Claudia Leitte, Márcio Victor e a dupla sertaneja Henrique e Diego se solidarizaram e publicaram nas suas redes sociais o pedido de Tierry, dando apoio a campanha.

— Claudia Leitte (@ClaudiaLeitte) 6 de julho de 2017

— Claudia Leitte (@ClaudiaLeitte) 6 de julho de 2017

— Claudia Leitte (@ClaudiaLeitte) 6 de julho de 2017

— Henrique e Diego (@henriqueediego) 6 de julho de 2017

adblock ativo