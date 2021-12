Cantor sertanejo capota carro em Salvador

O cantor sertanejo Diêgo Maia sofreu um acidente de carro na madrugada desta segunda-feira, 26, por volta de 1h, na região de Vila Matos, no bairro do Rio Vermelho.

Maia, que é natural de Itabuna, teria perdido o controle da direção do veículo em uma curva, subiu o canteiro central e capotou. Com a batida, uma das rodas chegou a se soltar e os pertences do músico foram jogados para fora do carro.

Apesar do susto, o sertanejo saiu ileso do acidente. Ele foi socorrido por um amigo e passa bem.

