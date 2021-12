Cantor Saulo Fernandes tem carro roubado na orla de Salvador

O cantor Saulo Fernandes teve o carro roubado no início da tarde deste domingo, 1º, no bairro de Jaguaribe, orla de Salvador. A ação criminosa teria acontecido por volta das 12h30. O veículo estava sendo dirigido por um familiar e o cantor não estava no momento.

Apesar de não confirmar a identidade do denunciante, o Centro Integrado de Comunicação da Secretaria de Segurança Pública (Cicom) informou sobre o registro do roubo de uma Land Rover Discovery branca e placa compatíveis com o veículo do cantor.

Saulo Fernandes ainda não se pronunciou oficialmente sobre o caso, que será investigado pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV).

adblock ativo