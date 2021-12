Cantor Léo Santana se livra de assalto em bar no Stiep

O cantor Léo Santana estava com amigos no Azougue Espetaria Gourmet, localizado no Stiep, na noite de quarta-feira, 11, quando por volta das 21h30, bandidos invadiram o estabelecimento e assaltaram os clientes. De acordo com a assessoria do cantor, que confirmou a ocorrência nesta quinta, 12, os criminosos não levaram nada do artista.

No momento do crime, Léo estava acompanhado do vocalista Rodrigo Torres, da banda Torres da Lapa, e mais três amigos, que não atuam no meio artístico.

Em nota, a assessoria da PM informou que a 39ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foi acionada para atender a ocorrência "e imediatamente encaminhou uma guarnição ao local, porém nenhum suspeito foi encontrado durante as diligências". A polícia não soube informar o que os bandidos levaram dos clientes e do bar.

O crime está sendo investigado pela 9ª Delegacia de Polícia.

