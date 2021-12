Cantor Igor Kanário é assaltado em estúdio de tatuagem

O cantor Igor Kanário foi assaltado na manhã desta terça-feira, 30, enquanto fazia uma tatuagem em um estúdio no bairro de Boa Viagem. Junto com o cantor estavam mais quatro clientes quando dois homens invadiram o local.

Segundo policial da 17ª Companhia Independente no Uruguai, a dupla roubou três smartphones, uma corrente de ouro e outros objetos pessoais das pessoas que estavam no estúdio.

Ainda segundo informações da polícia os suspeitos foram encontrados no bairro da Ribeira. A PM chegou até eles através do GPS de um dos celulares. Eles foram encaminhados para 3ª Delegacia Territorial, no Bonfim.

Até as 17h Igor Kanário não se pronunciou sobre o caso.

