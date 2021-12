Cantor do Fantasmão tem carro roubado no Stiep

O cantor Tierry Coringa, da banda Fantasmão, teve seu carro roubado na tarde deste sábado, 27, em Salvador.

Durante o depoimento na Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos, na região do Iguatemi, o cantor informou que tentava estacionar no bairro do Stiep, onde mora, quando foi abordado pelos assaltantes.

De acordo com o boletim da Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), 16 veículos foram roubados em Salvador e região metropolitana desde as 6h desta sexta-feira, 26. Além deles, quatro carros foram furtados.

