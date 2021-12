Cantor da banda 'Kart Love' é assaltado na Pituba

O cantor Lucas 'Kart', da banda 'Kart Love', foi vítima de um assalto na noite desta segunda-feira, 15, ao sair da casa onde mora, no bairro da Pituba, em Salvador. O artista teve o carro e o celular levados por um criminoso.

O músico divulgou um vídeo nas redes sociais para tranquilizar os fãs e explicar o ocorrido (confira abaixo). Lucas relata que estava saindo da sua residência quando foi abordado por um homem, que o reconheceu durante a ação criminosa. Apesar do susto, o cantor não se feirou e disse que está bem.

"Eu estava saindo de casa, normal, como sempre faço, e o carro tava na rua. Entrei no carro e fui abordado por um rapaz e, enfim, ele me assaltou. Levou meu carro, meu celular. Graças a Deus não fez nada comigo. Me reconheceu, inclusive... Enfim, levou só o carro, o celular. O que importa é que eu estou bem, a saúde está bem, não aconteceu nada com a gente. É uma situação desagradável. Não é bom isso para ninguém", disse o cantor.

Também no vídeo, o músico agradeceu o carinho e a preocupação dos seus seguidores. Lucas informou ainda que continuará com a rotina de shows com a banda. O artista prestou queixa do assalto, mas ninguém havia sido preso até a publicação desta reportagem.

