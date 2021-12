O cantor sertanejo Diego Maia afirma ter sido agredido por seu empresário Anderson Miranda na última quarta-feira, 10, em frente ao prédio onde mora, no Caminho das Árvores.



De acordo com o cantor, o conflito começou após ele se negar a assinar uma planilha de custos referente ao show. Com a negativa, o empresário informou que a parceria estava desfeita e desceu para o playground do prédio. Diego, por sua vez, foi atrás para tentar conversar com Anderson e seu irmão Robson Miranda, que deixava sua namorada - que é irmã do cantor - no local.

Ainda segundo o cantor, foi nesse momento que começaram as agressões. "Disse para eles que não concordava com os valores e queria revisar. De repente, o irmão dele partiu para cima de mim e Anderson, meu empresário, me pegou por trás. O soco pegou na minha orelha, que rasgou toda", contou Diego.

Selma Portugal Cantor baiano acusa empresário de agressão

Segundo o empresário, as imagens utilizadas pelo cantor são do circuito interno do prédio onde Diego reside. Anderson alega que a parte da filmagem que registra que ele foi verbalmente agredido em público foi, intencionalmente, excluída do vídeo. " le está utilizando de um vídeo notadamente editado para se promover às nossas custas, tentado se tornar vítima de uma situação ocasionada por ele próprio", disse Miranda.

O cantor se submeteu a exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML) e registrou o caso na 16º DT-Pituba/Depom.

adblock ativo