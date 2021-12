Cantor Agnaldo Timóteo apresenta 'melhora discreta', diz boletim

O cantor Agnaldo Timóteo, de 82 anos, apresentou discreta melhora no estado de saúde na madrugada desta quarta-feira, 29. O quadro de saúde do artista piorou nesta terça, 28, quando precisou ser intubado.

De acordo com o boletim do Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), Agnaldo permanece internado na unidade de terapia intensiva (UTI) e, mesmo com discreta melhora, continua com saúde instável e respirando por aparelhos.

Entenda

Agnaldo Timoteo foi internado no dia 20 de maio no Hospital do Oeste, na cidade de Barreiras após um princípio de Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Um dia depois o cantor foi encaminhado para HGRS em Salvador, onde continua internado.

